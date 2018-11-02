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Rambo 5 geliyor!

Sylvester Stallone 10 yıl aradan sonra, bir ikonik dönüşünü daha gerçekleştiriyor.

Televizyon / 02 Kasım 2018 Cuma 15:07
Rambo 5 geliyor!

Senaryosunu kendi elleriyle yazıp başroldeki karaktere hayat verdiği Rambo serisiyle efsaneleşen Sylvester Stallone Rambo 5 filmiyle beyazperdeye gerö dönüyor.

Rambo serisi, 1982 yılından bu yana sinema dünyasında adından en çok söz ettiren aksiyon serileri arsında yer aldı Rocky ile efsaneleşen Sylvester Stallone, boksör olduğu algısını Rambo ile bertaraf etmişti.

Son olarak serinin 4. filmi 2008 yılında çıkmış, Stallone yaşına rağmen sergilediği performansla kendisine bir kez daha hayran bırakmıştı.

Şimdilerde 72. yaşında olan efsane, 2019’da Rambo 5 ile beyaz perdeye dönüş yapıyor. Filmin yapımcısı Lionsgate, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Rambo 5’ten ilk fotoğrafı yayınlamış oldu:


Sylvester StalloneTwitterBoksörRambo


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