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Pompeo: 2015'te kaldırılan İran yaptırımları geri geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a yönelik 2015 yılında kaldırılan tüm yaptırımların geri geleceğini açıkladı. Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke ise yaptırımlardan muaf tutulacak.

Dünya / 02 Kasım 2018 Cuma 17:29
Pompeo: 2015'te kaldırılan İran yaptırımları geri geliyor

Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik yaptırımlarda nükleer anlaşma öncesine geri dönüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 5 Kasım'da devreye girecek yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı.

Pompeo, '2015 yılında kaldırılan tüm yaptırımlar geri geliyor' dedi. Sekiz ülkenin İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulacağı ancak bu durumun geçici olacağı belirtildi.

DÖRT ÜLKE AÇIKLANDI

ABD'nin geçici olarak İran yaptırımlarından muaf tuttuğu dört ülke, Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore olarak sıralanıyor. ABD, İran yaptırımlarından muaf tuttuğu diğer dört ülkeyi ise henüz açıklamadı. Türkiye'nin muaf ülkeler arasında yer alıp almadığı bilinmiyor.

Amerika Birleşik DevletleriİranDışişleri Bakanı


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