Pompeo: 2015'te kaldırılan İran yaptırımları geri geliyor

Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik yaptırımlarda nükleer anlaşma öncesine geri dönüyor.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 5 Kasım'da devreye girecek yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı.



Pompeo, '2015 yılında kaldırılan tüm yaptırımlar geri geliyor' dedi. Sekiz ülkenin İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulacağı ancak bu durumun geçici olacağı belirtildi.



DÖRT ÜLKE AÇIKLANDI



ABD'nin geçici olarak İran yaptırımlarından muaf tuttuğu dört ülke, Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore olarak sıralanıyor. ABD, İran yaptırımlarından muaf tuttuğu diğer dört ülkeyi ise henüz açıklamadı. Türkiye'nin muaf ülkeler arasında yer alıp almadığı bilinmiyor.