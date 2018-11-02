Polis mahalleye böyle girdi

Olay Düzce’nin Çamköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre askerden izne gelen Önder Ö. isimli genç, daha önceden aralarında husumet bulunan Ercan C. tarafından silahla ayağından vuruldu. Yaralı Önder Ö., olay yerine gelen ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından Önder Ö.’nün yakınlarıyla Ercan E.’nin yakınları arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmak üzere mahalleye Düzce Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil polisler, çevik kuvvet ve yunus timleri sevk edildi. Polisler ellerinde biber gazı ve coplarla mahalleye girerek kavga eden mahalle sakinlerini sakinleştirdi ve evlerine gönderdi.



Polis fındık bahçesinde silah aradı



Kavgayı ayırarak vatandaşları sakinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil ekipler, çevik kuvvet polisleri ve yunus timleri fındık bahçesine girerek bu defa da Ercan E.’nin Önder Ö.’yü vurduğu silahı aradılar. Çalıların altından sulama kanallarına kadar bahçenin her yerini didik didik arayan polis ekipleri, suç aleti silaha ulaşamadılar. Önder Ö.’yü ayağından vuran Ercan E. ise polis tarafından yakalanarak Düzce Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaynak : İHA

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