Metro inşaatında göçük

Ümraniye'de Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde bulunan metro inşaat sahasının da olduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait güvenlik kulübesinin de göçükte kalması nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı. Göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



7-8 METRE ÇUKUR OLUŞTU



Metro inşaat sahası yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı.



GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARANIYOR



Kulübenin içinde bir ya da iki güvenlik görevlisi olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ayrıca olay yerinde 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor.







DOĞALGAZ KOKUSU YAYILDI



Öte yandan, çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine çağrılan doğalgaz ekipleri caddedeki gaz akışını kesti.



İBB'DEN AÇIKLAMA



Ümraniye'de Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan çökme olayı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, güvenlik nedeniyle çevre binalardaki vatandaşların tedbir amaçlı olarak tahliye edildiği kaydedildi. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Ümraniye Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzeri Dudullu - Bostancı metro hattı şantiyesinin olduğu noktada bulunan Sinpaş Aqua City 2 girişinde çökme meydana geldi. Çökme ile birlikte site önündeki güvenlik mobosu ve şantiyeye ait konteyner göçük altında kalmıştır. Güvenlik mobosu içerisinde 2 kişi olduğu söyleniyor. Arama kurtarma çalışmaları Ümraniye İtfaiye ekibimiz tarafından devam ediyor. Tedbir amaçlı çevredeki binalar tahliye edildi. İlgili birimler olay yerinde.'







İBB'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA



Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan göçük olayıyla ilgili İBB'den ikinci bir açıklama yapıldı. Açıklamada, çöken kısımda bir inşaata ait güvenlik kulübesinin içerisinde 2 görevlinin bulunduğu belirtilerek, 'göçüğün zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir' denildi. Açıklama şu bilgilere yer verildi:



'02 Kasım 2018 Cuma 01.20 saatlerinde Dudullu - Bostancı Metro Hattı'nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında çökme meydana gelmiştir.



İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir.



Ümraniye'de Metro İnsaat Sahasının Olduğu Nokta Göçük Meydana Geldi

İBB Raylı Sistemler, AKOM, İtfaiye, Yol Bakım, İSKİ, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekipleri 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir.



Çalışmalar esnasında çevredeki bina ve yol ölçümleri düzenli olarak kontrol edilmekte olup, yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir.'







İTFAİYE EKİBİNİ TAŞIYAN HALATLAR KOPTU 1 İTFAİYECİ ELİNDEN YARALANDI



Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan göçük olayıyla ilgili toprak altındaki güvenlik görevlilerini arama kurtarma çalışmaları esnasında itfaiye ekiplerini taşıyan vince bağlı 4 halattan 3'ü koptu. Kopan halata bağlı sepetteki itfaiyecilerden Ekip Amiri Serdar Yahşi hafif şekilde elinden yaralandı. Yahşi'ye ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ambulansta yapıldı. Elinden yaralanan Yahşi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



2 KİŞİ ÖLDÜ



Çöküntünün yaşandığı yolun yanındaki siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı. Göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan, çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine çağrılan doğalgaz ekipleri caddedeki gaz akışını kesti.Ümraniye'de Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan çökme olayı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, güvenlik nedeniyle çevre binalardaki vatandaşların tedbir amaçlı olarak tahliye edildiği kaydedildi. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Ümraniye Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzeri Dudullu - Bostancı metro hattı şantiyesinin olduğu noktada bulunan Sinpaş Aqua City 2 girişinde çökme meydana geldi. Çökme ile birlikte site önündeki güvenlik mobosu ve şantiyeye ait konteyner göçük altında kalmıştır. Güvenlik mobosu içerisinde 2 kişi olduğu söyleniyor. Arama kurtarma çalışmaları Ümraniye İtfaiye ekibimiz tarafından devam ediyor. Tedbir amaçlı çevredeki binalar tahliye edildi. İlgili birimler olay yerinde.'Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan göçük olayıyla ilgili İBB'den ikinci bir açıklama yapıldı. Açıklamada, çöken kısımda bir inşaata ait güvenlik kulübesinin içerisinde 2 görevlinin bulunduğu belirtilerek, 'göçüğün zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir' denildi. Açıklama şu bilgilere yer verildi:'02 Kasım 2018 Cuma 01.20 saatlerinde Dudullu - Bostancı Metro Hattı'nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında çökme meydana gelmiştir.İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir.Ümraniye'de Metro İnsaat Sahasının Olduğu Nokta Göçük Meydana GeldiİBB Raylı Sistemler, AKOM, İtfaiye, Yol Bakım, İSKİ, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekipleri 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir.Çalışmalar esnasında çevredeki bina ve yol ölçümleri düzenli olarak kontrol edilmekte olup, yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir.'Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan göçük olayıyla ilgili toprak altındaki güvenlik görevlilerini arama kurtarma çalışmaları esnasında itfaiye ekiplerini taşıyan vince bağlı 4 halattan 3'ü koptu. Kopan halata bağlı sepetteki itfaiyecilerden Ekip Amiri Serdar Yahşi hafif şekilde elinden yaralandı. Yahşi'ye ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ambulansta yapıldı. Elinden yaralanan Yahşi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Çöküntünün yaşandığı yolun yanındaki siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı. Göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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