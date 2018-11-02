Kuzey Kore'nin teklifine ret

Türkiye'nin Seul büyükelçisi Ersin Erçin, Kuzey Kore'nin Ankara'da bir elçilik açma ve Türkiye'den insani yardım alma konusunda talepte bulunduğunu açıkladı. Büyükelçi, Türkiye'nin ABD'nin Kuzey Kore yaptırımları devam ettiği sürece hiçbir şey yapamayacağını söyledi.