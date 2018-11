Hz. İbrahim Peygamberi anlatan kitap gençlere dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Allah'ın dostu Hz. İbrahim (a.s.) Peygamberi anlatan “Nemrut'a ve Putlara meydan okuyan Peygamber” isimli kitabı il ve tüm İlçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edildi. Büyükşehir Belediyeci Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, “Gençliğe ve eğitime her zaman destek olan Büyükşehir Belediyemiz, bir yandan 1 milyon kitap dağıtımı yaparken, anaokullarında kırtasiye seti ve sınavlara girecek olan öğrencilere deneme sınavlarında destek oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Hz. İbrahim'in hayatını anlatan 51 bin kitabın dağıtımı sürdürüyor. Hz. İbrahim ile ilgili bilimsel olarak üniversite ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde okullarımızda okunabilecek bir eser dağıtıyoruz. Çocuklarımıza Hz. İbrahim Peygamberin örnek hayatını öğretmemiz lazım. Hz. İbrahim'in dostluk, cömertlik ve onun değerlerine ihtiyacımız var, Müthiş bir eser dağıtıyoruz. Çocuklarımızın rahatça okuyup anlayabileceği çizgi roman şeklinde Kütüphane Şube Müdürlüğümüzün hazırladığı bir eserdir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitim ve kütüphaneler şube müdürlüğümüzle birlikte buğun Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Orta Okulundayız. Büyükşehir Belediye başkanımız Nihat Çiftçinin selamıyla okul müdürümüzün yanına geldik, Hz İbrahim peygamberin hayatını anlatan kitabın dağıtımını yaptık. Bu anlamda şube müdürümüze teşekkür ediyorum, Hz. İbrahim (a.s.) Peygamberi anlatan kitabı okul müdürlerimize teslim ediyoruz. Eğitime desteklerimiz aralıksız devam edecektir” diye konuştu.



