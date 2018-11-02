HDP'den ittifak açıklaması

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dönük hem doğu hem de batı illerindeki ittifak arayışlarını değerlendirdi. CHP ile ittifak yapacalağı iddialarına ilişkin konuşan HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, İstanbul, Adana, Antalya gibi illerde güç birliklerine ihtiyaç olduğunu ifade ederek, 'Ortak aday mı çıkar, biri diğerini mi destekler, kesin kararımız yok. Ama hepsini tartışıp en iyi formülü bulmaya çalışıyoruz. AK Parti'nin elindeki belediyeleri almak için tüm güç birliklerine hazırız.' dedi.



''MECLİS ÜYELİKLERİ VERİLEBİLİR''



Gazete Duvar'a konuşan Buldan,Kürt partileriyle ittifak görüşmelerinin olumlu gittiğini söyleyerek 'Gerekirse elbette onlara da belediye başkanlığı, Belediye Meclis üyelikleri verilebilir. İhtiyaçlar doğrultusunda, görüşmeler neticesinde yapılabilir' dedi.







''BÜTÜN PARTİLERLE GÖRÜŞMEYE YAPIYORUZ''



Buldan, batı illerinde yerelde ittifak olasılıkları için, 'Hala tartışıyoruz' açıklamasını yaptı. Batı illerinde özellikle tabanın isteği doğrultusunda ortak adaylar çıkarmayı önemsediklerini anlatan Buldan, 'Bu konuda AK Parti-MHP dışında hemen hemen bütün partilerle il başkanları düzeyinde görüşmeler oluyor. İttifak kuruldu diyebileceğimiz bir yer yok. Bunun içinde erken. İstişareler, ziyaretler, diyaloglar devam ediyor' değerlendirmesinde bulundu.



'TÜM GÜÇ BİRLİKLERİNE HAZIRIZ'



HDP, son seçimlerde İstanbul'da yaklaşık yüzde 13 oy alarak 12 milletvekili çıkardı. Antalya, Adana, Mersin ve İzmir'de de milletvekili bulunuyor. Buldan bu bölgelerle ilgili olarak şunları söyledi: 'İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi yerlerde güç birliğine ihtiyaç var. Bunu kurulan komisyonlar, bazı diyaloglar çerçevesinde netleştirmeye çalışıyoruz. Ortak aday mı çıkar, biri diğerini mi destekler tam olarak kesin bir kararımız yok. Ama bütün bunları masaya yatırıp tartışıyoruz. En iyi formülü bulmaya çalışıyoruz. AK Parti'nin elindeki belediyeleri almak için tüm güç birliklerine de hazırız.'