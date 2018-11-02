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Eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

HSK tarafından meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya, Ankara TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Güncel / 02 Kasım 2018 Cuma 18:07
Eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında gözaltına alınması talimatı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkaya'yı akşam saatlerinde Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

Sarıkaya, ifadesi alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne getirildi. HSK 2. Dairesi, açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya ile FETÖ'nün sözde 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i dün meslekten ihraç etmişti.

Ankara Emniyet MüdürlüğüCumhuriyetAdil ÖksüzFerhat Sarıkaya


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