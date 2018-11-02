Esed rejimi o bölgeyi vurdu

Suriye’de Esad rejimi tarafından, İdlib’in güneyine düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, cuma namazı vaktinden bu yana Soçi mutabakatına rağmen İdlib'in 'Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içerisinde kalan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırıyor. İdlib'in güneyinde bulunan Cercenez'e gerçekleştirilen saldırıda en az 8 sivil hayatını kaybetti.
Muhalifler, varılan mutabakat kapsamında 10 Ekim'de belirlenen bölgelerden ağır silahlarını çekmişti.
Kaynak : İHA