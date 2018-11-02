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Erdoğan: Emri Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Washington Post'a yazdığı yazıda, Kaşıkçı olayıyla ilgili önemli ifadeler kullandı. Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin emrinin Suudi Arabistan'ın en üst makamlarından geldiğini söyledi.

Güncel / 02 Kasım 2018 Cuma 21:58
Erdoğan: Emri Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda hala birçok soruya cevap vermesi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post için kaleme aldığı makalede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Türkiye'nin duruşunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Hadim ül-Haremeyn Kral Salman’ın verdiğine inanmam kesinlikle mümkün değildir."

"Cemal’in katledilmesi emrinin, Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini de iyi biliyoruz."

"Kaşıkçı'nın katlinin üzerinden bir ay geçti, kendisi, en azından İslami usüllere uygun şekilde defnedilmeyi hak etmektedir. Cenazesini bulup cinayeti aydınlatmak boynumuzun borcu."

"Elimizde bulunan kanıtları, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerle paylaştık."

"Riyad ile uzun yıllara dayanan dostluğumuz, gözlerimizin önünde işlenen bu planlı cinayeti görmezden geleceğimiz anlamına gelmemektedir."

"Hiç kimse bir daha bir NATO müttefikinin toprağında böyle bir suç işlemeye cüret etmemelidir. (Aksi durumda) Çok ciddi sonuçları olacaktır."

CumhurbaşkanıVeliaht PrensWashington PostCemal KaşıkçıSuikast Timi


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