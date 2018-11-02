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Emniyet alarma geçti!

Malatya’da uygulama noktasında durdurulan bir araçta patlayıcı madde ile fünye ve uzaktan kumanda ele geçirildi.

3. Sayfa / 02 Kasım 2018 Cuma 02:03
Emniyet alarma geçti!
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Edinilen bilgiye göre Malatya girişinde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta kapsamlı arama gerçekleştirildi.

Aramalarda aracın içerisine gizlenmiş vaziyette 31 paket ‘Petn' olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile 2 adet kumanda ve 4 adet fünye ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü Diyarbakır Hani nüfusuna kayıtlı A.R.U. (39) isimli şüpheli gözaltına alınırken, araç ise güvenli bir bölgeye çekildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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NarkotikFünyeDiyarbakır


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