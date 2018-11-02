Emniyet alarma geçti!

Edinilen bilgiye göre Malatya girişinde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta kapsamlı arama gerçekleştirildi.



Aramalarda aracın içerisine gizlenmiş vaziyette 31 paket ‘Petn' olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile 2 adet kumanda ve 4 adet fünye ele geçirildi.



Otomobil sürücüsü Diyarbakır Hani nüfusuna kayıtlı A.R.U. (39) isimli şüpheli gözaltına alınırken, araç ise güvenli bir bölgeye çekildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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