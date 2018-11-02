USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Diyetisyenden gebelikte beslenme önerileri

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Diyetisyen İrem Yıldıran, gebelikte katkı maddesi içeren hazır gıdalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Sağlık / 02 Kasım 2018 Cuma 14:30
Diyetisyenden gebelikte beslenme önerileri

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Diyetisyen İrem Yıldıran, “Gebelik döneminde beslenme oldukça önemlidir. Annenin yeterli ve dengeli beslenmesi bebeğin sağılığı ve gelişimi açısından büyük önem taşır. Artan enerji ihtiyacından dolayı gebelerde diyet planlaması kişiye özgü olmalıdır” dedi.

Gebelik döneminde dikkat edilmesi gereken birkaç beslenme önerisinde bulunan Diyetisyen Yıldıran, Her gün en az 2-2,5 litre su tüketerek artan sıvı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Öğün atlamadan ara öğünler ile birlikte azar azar sık sık beslenin. Gebelik boyunca ayda 1-1,5 kilogram olmak üzere toplamda 9-14 kilogram olacak şekilde ağırlık artışını kontrol edin. Her gün taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin ve iyi yıkandıklarından emin olun. Haftanın 2-3 günü bebeğin beyin gelişimi için balık tüketin ve yine diğer günlerde de mutlaka kırmızı et, tavuk ve ya kurubaklagil tüketmeye çalışın, sabah kahvaltıda her gün 1 adet yumurta mutlaka tüketin. Kalsiyum ihtiyacı da arttığı için süt, yoğurt, peynir tüketiminize özen gösterin. Katkı maddesi içeren hazır gıdalardan uzak durun. Gebelik döneminde fiziksel aktivite kilo kontrolü için faydalı olacaktır. Günde 30 dakikalık hafif tempoda yürüyüşler yapabilirsiniz” diye konuştu.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

YumurtaKilo KontrolüDiyetisyenKırmızı Et


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı