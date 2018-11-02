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Cihangir İslam'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında 'Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlattı.

Siyaset / 02 Kasım 2018 Cuma 10:02
Cihangir İslam'a soruşturma

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, 'Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İslam hakkında, Twitter'daki paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesindeki 'Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile 215. maddesindeki 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından resen soruşturma açıldığı belirtildi.

Cihangir İslam'dan skandal sözler Kaynak : AA

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