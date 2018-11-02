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Bir metrelik levrek 700 liraya satıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçıların ağına takılan 10 kilogram ağırlığında, 1 metre uzunluğundaki levrek 700 liraya alıcı buldu.

Yaşam / 02 Kasım 2018 Cuma 14:12
Bir metrelik levrek 700 liraya satıldı
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Balıkçıların ağlarına takılan levrek, satışa sunuldu.

Balıkçı Cavit Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denize ağ bıraktıklarını, birkaç saat sonra ağı çekmeye başladıklarında büyük bir balığın takıldığını fark ettiklerini söyledi.

Ağı çektiklerinde bir metre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında levrek yakaladığını gördüğünü anlatan Yılmaz, 'Balığı tekneye zor aldık. 10 kilogram ağırlığında bir metre uzunluğundaki levreği barınağa getirdiğimizde meraklı vatandaşlar fotoğraf çektirmek istedi.' diye konuştu.







Yılmaz, ilçede ilgi odağı haline gelen levreği, 700 liraya bir restoran işletmecisine sattıklarını ifade etti.








Kaynak : AA
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