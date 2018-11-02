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Bakan Dönmez: İran istisnasına tabi olduğumuza dair duyumlarımız var

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yönelik ABD yaptırımlarında muafiyet tanınacak 8 ülkeyle ilgili konuştu. Bakan Dönmez, "İran istisnasına tabi olduğumuza dair duyum var fakat bize yazı gelmedi" dedi.

Siyaset / 02 Kasım 2018 Cuma 10:17
Bakan Dönmez: İran istisnasına tabi olduğumuza dair duyumlarımız var

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yönelik ABD yaptırımlarında muafiyet tanınacak 8 ülkeyle ilgili konuştu. Bakan Dönmez, 'İran istisnasına tabi olduğumuza dair duyum var fakat bize yazı gelmedi' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, 'Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var.' karşılığını verdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ NAUERT AÇIKLAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ülkenin amacının İran´ın petrol ihracatını tamamen kesmek olduğunu ancak bazı ülkelere, yaptırımlar dahilinde, İran´dan petrol satın alma izni verilebileceğini duyurdu. Nauert, 'ABD, bazı ülkelere İran´dan petrol hakkı tanımayı ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Her ülke için ayrı değerlendirmeler yapıyoruz' dedi ve ekledi: 'Asıl hedefimiz İran´ın petrol ihracatını tamamen kesmek.'

Nauert daha önceki bir konuşmasında, Hindistan´ın İran´dan petrol satın aldığını ve Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmalarını hatırlatarak, bunların iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek hareketler olmadığını söylemişti.

Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Dharmendra Pradhan, ülkedeki şirketlerin ABD´nin yaptırım kararına rağmen, petrolü İran'dan satın almayı tercih ettiğini söylemişti. Bakan Pradhan, 'Şirketlerimiz iki gün önce bir karar alarak Kasım ayında petrolü İran´dan satın alma kararı aldılar. ABD´nin yaptırımlarından muaf olup olmayacağımızı bilmiyoruz. Bu Hindistan´ın yeni diplomatik gücü ve Hindistan´ın yeni liderliğinin tanınması değil midir' dedi.

Enerji Bakanıİran


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