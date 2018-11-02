Bakan Akar'dan Paylan'a ayar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te milletvekillerinin S-400 hava savunma sistemine ilişkin sorularını yanıtladı. Muhalefet partilerinin milletvekilleri de toplantında Akar'a sorularını yöneltti. Toplantı sırasında HDP Milletvekili Garo Paylan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında tartışma yaşandı. 'ABD'nin S-400'e karşı F-35 kararını' soran Paylan'a, Akar'dan 'Rahat olun. Sonra sen bir daha nasıl olsa askere de gelmeyeceksin' yanıtı geldi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Türkiye'nin, F-35'ler ile Rusya'dan alacağı S-400'ler de gündeme geldi. Özellikle muhalefet partilerinin milletvekilleri, bu konuda bilgi istedi.







NATO GENEL SEKRETERİ'NİN AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI



Sputnik'te yer alan habere göre, S-400'ler ile ilgili sorulara NATO Genel Sekreteri'nin yaptığı açıklamayı hatırlatarak yanıt veren Milli Savunma Bakanı Akar ile milletvekilleri arasında komisyon tutanaklarına göre şu konuşmalar geçti:



''Efendim, S-400'e geldiğimiz zaman. Bunu benim söylememe gerek yok eğer takip edebildiyseniz NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çok açık ve net bir şekilde söyledi. Biz ciddi bir şekilde hava ve füze —hava, hava kuvvetleri; füze, füze- tehdidine maruzuz. Bunun giderilmesi lazım, buna karşı tedbir almamız lazım. Bu tedbirler çerçevesinde NATO'ya müracaat ettik. NATO'da Amerika, İspanya, İtalya, Hollanda geldiler; Hollanda ve Amerika gitti, İspanya ve İtalya devam ediyor, biri Patriot, diğeri SAMP-T. Şimdi, bunlarla hep böyle NATO gelsin, NATO gitsin olmayacağına göre bizim bunu tedarik etmemiz lazım, buna sahip olmamız lazım. Bununla ilgili Periot'le konuştuk, Çin'le konuştuk, SAMP-T'le konuştuk, Ruslarla konuştuk ve burada bizim şartlarımız var, sadece mesele teçhizatın alınıp verilmesi değil. ''



''Bunu alırken'' diye konuşmasına devam eden Akar şu şekilde sıraladı:



1) Malzemeyi alacağız.



2) Bunun eğitimini vereceksiniz.



3) Yedek parçasını vereceksiniz.



4) Bunun beraber bilgi üretimini yapacağız.



5) Bunu üreteceğiz beraber. Bunu modernize edeceğiz biz de taraf olacağız. Ya, bunların hiçbirine evet demedi dostlarımız.







AKAR-PAYLAN DİYALOĞU



Garo Paylan (HDP): S-400 teknolojisini paylaşacak mı, bunları veriyor mu?



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Olacak, tabii bunların hepsi konuşuluyor.



Garo Paylan: Anlaşmada yok.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yanlış biliyorsunuz.



Garo Paylan: Var mı?



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Var tabii.







''BİZ SABAH KALKIP DA GÖZÜMÜZÜ KAPATIP RUSYA'YA GİTMİŞ DEĞİLİZ''



Akar, ''Muhatap NATO değil. Bak onlar NATO'nun üyesi olan ülkelerden birisiyle konuşuyorlar, orada bir anlaşma sözleşme oluyor, Amerika 'Ben yardım ederim.' diyor geliyor buraya. İtalya 'Ben dururum.' diyor geliyor; Hollanda diyor, geliyor. NATO'da bir şey yok, ülkeler var. Biz Amerika'ya müracaat ediyoruz, diyoruz ki: Bize Patriot Füzesi satın, şu şartlarda satın. Mektuba cevap vermediler, mektuba cevap gelmedi henüz. SAMP-T'le Bir takım anlaşmalar yapıldı, devam ediyor, orada bir kulvar var. Dolayısıyla, biz sanki sabah kalkıp da gözümüzü kapatıp, sağı solu yıkıp döküp Rusya'ya gitmiş değiliz. Bu bir çalışmanın, bir araştırmanın bir incelemenin…'' diye konuştu.



''NASIL OLSA ASKERE GELMEYECEKSİN''



Süreyya Sadi Bilgiç (Başkan-AK Parti): S-400'lerde en gelişmişlerinden biri hava savunma açısından da.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Gayet tabii, doğru.



Garo Paylan: Kongrenin S-400'e karşı F-35 kararına ne diyeceksiniz? Amerikan Kongresi 'S-400'den vazgeçmezse F-35 vermeyeceğiz.' diye karar aldı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Onlar karar değil, çalışmalar devam ediyor. Bizim F-35 devam ediyor, hiç kafanızı yormayın devam ediyor.



Süreyya Sadi Bilgiç (Başkan): Sen rahat ol Sayın Paylan, üzülme.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rahat olun. Sonra sen bir daha nasıl olsa askere de gelmeyeceksin.



Garo Paylan: Ben yeni kuşaklar için söylüyorum.