AK Parti Sözcüsü Çelik: Karar Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Toplantı gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



ABD ile yaptırımların karşılıklı olarka kaldırılmasına değinen Çelik, şunları söyledi:



'Size ifade etmiştim, bu karar yanlış bir karardı. Biz de misillemede bulunduk. Yargı sürecine saygı bekliyorduk bunun yerine bu kararı aldılar. En son Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki görüşmede ele alındı ve karşılıklı olarak kaldırıldı. Normalleşme için önemli bir aşama. Türkiye tarafı olarak duyduğumuz işittiğimiz dayatmaları Türkiye'nin kabul etmeyeceği, Türkiye'nin yargı sürecine saygı duyulması gerekeceğini ifade ediyoruz. En son Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki görüşmede karar verildi.'



KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Ömer Çelik, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamaları üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. 'Cemal Kaşıkçı olayında Türkiye'yi en fazla eleştiren ülkelerden bile daha kötü pozisyonda Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları' diyen Çelik şöyle devam etti:



'Herkes Türkiye'yi takdir ederken bir tek Kılıçdaroğlu kara propaganda faaliyeti yürütüyor. Hasımlarımızın düşmanlarımızın yapmadığını yapıyor. Dava açacağım diyor, bu kara propaganda faaliyeti sebebiyle, cinayetin suçlusu gibi göstermesi nedeniyle kendisi hakkında suç duyusunda bululacağız.'



Cumhur İttifakı'na yönelik değerlendirmelerde de bulunan Çelik, 'Cumhur İttifakı devam ediyor. Bu konuda gösterdiğimiz özen açıktır. Bu Cumhur İttifakı'nı oluşturan ruha saygı göstererek ittifakın devam etmesinden memnunuz. Yerel seçimlerle ilgili formül bulamadık. Bu Cumhur İttifakı'nın sona ermesi anlamına gelmiyor. Bu ittifakı sarsmaya dönük olarak faaliyetler ortaya çıktığı zaman karşılıklı olarak bu ittifakın ortaya koyduğu hassasiyet kendiliğinden işleyecektir. Her parti kendi girme kararı almıştır. İttifak devam ediyor ama seçime ayrı ayrı girilecek' diye konuştu.



ADAYLIK BAŞVURULARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU



Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım tarihleri arasında alınacağı bilgisini de verdi.



