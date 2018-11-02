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Açıköğretim sisteminde canlı dersler başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencilerine yönelik olarak yürütülen canlı dersler, yeni dönemde de devam ediyor.

Eğitim / 02 Kasım 2018 Cuma 14:19
Açıköğretim sisteminde canlı dersler başladı

Açıköğretim Sistemi öğrencileri ile alanlarında uzman akademisyenleri çevrim içi olarak buluşturan canlı dersler, bu dönemde de Anadolum eKampüs sisteminde, Adobe Connect sa-nal sınıf programı üzerinden yürütülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “15 Ekim Pazartesi günü başlayan canlı dersler ile öğrencilerimize, eş zamanlı oturumlara katılarak dersi alanının uzmanından dinleme ve sorularını sorma imkânı sunuyoruz. Canlı derslere katılamayanlar veya tekrar izlemek isteyenler Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden canlı ders kayıtlarını istedikleri zaman izleyebiliyorlar. Öğrencilerimiz, canlı ders takvimine https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirler” dedi.

2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde 50 ders kapsamında, haftada 54 saat olarak sunulacak canlı ders hizmeti 11 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Kaynak : İHA

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