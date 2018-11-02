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ABD ve Türkiye'den flaş karar

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye karşılıklı olarak yaptırımları kaldırdı. ABD Hazine Bakanlığı iki Türk bakanı yaptırım listesinden çıkardı. Türkiye de, iki ABD'li bakana yönelik yaptırımları kaldırdı.

Ekonomi / 02 Kasım 2018 Cuma 16:22
ABD ve Türkiye'den flaş karar

Uluslararası haber ajansı Reuters, ABD Hazine Bakanlığı'nın iki Türk Bakanı yaptırım listesinden çıkardığını iddia etti.

Türkiye'de ABD'li iki bakana yaptırım kararı almıştı. Türkiye mütekabiliyet ilkesi gereği ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ve ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'a yönelik yaptırım kararı almıştı.

KARARI ERDOĞAN VE TRUMP VERDİ

Yaptırımları karşılıklı kaldırma kararının dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde alındığı belirtildi.

ABD'nin birçok ülke dahil Türkiye'ye uyguladığı demir ve çelik yaptırımları ise devam ediyor. Türkiye'de ABD'den gelen birçok ürüne ek vergiler koymuştu.

DIŞİŞLERİ'NDEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Türkiye ile ABD'nin karşılıklı yaptırımları kaldırması kararıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak aynıyla mukabele etmiştik. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararı almıştık.

ABD Hazine Bakanlığı’nın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan; Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır."

SOYLU VE GÜL'E YAPTIRIM KARARI ALINMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Amerikalı din adamı Pastör Andrew Brunson’ın tutukluğunda kilit rol oynadıklarını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yaptırım listesine koymuştu.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soylu ve Gül, Brunson'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasının organize edilmesinin sorumluları olarak tanımlanmıştı.

MAGNITSKY YASASI NEDİR?

2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası, ABD hükümetinin dünyada yolsuzluk ya da insan hakları ihlallerine karıştığı gerekçesiyle bireylere, şirketlere ya da diğer kurumlara yaptırım uygulamasına olanak tanıyor.

RAHİP BRUNSON ÜLKESİNE DÖNDÜ

ABD'li rahip Andrew Brunson hakkındaki dava 12 Ekim'de sonuçlanmış. terör örgütü adına suç işlemekten ceza alan Brunson, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak serbest bırakılmış ve ülkesine dönmüştü.

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