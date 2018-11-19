Yurtta hava durumu

Rüzgarın, yurdun iç ve batı kesimlerinde güneyli, doğu bölgeleri ile zamanla Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19



İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21



Adana: Parçalı ve az bulutlu 23



Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18



Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 6



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16 Kaynak : İHA

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