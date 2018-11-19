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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Yaşam / 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:02
Yurtta hava durumu

Rüzgarın, yurdun iç ve batı kesimlerinde güneyli, doğu bölgeleri ile zamanla Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16 Kaynak : İHA

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