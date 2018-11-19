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Rusya Suriye'de Su-57 uçurdu

Rus ordusunda 'hayalet uçak' olarak hizmet verecek 5'inci nesil savaş uçağı Su57, Suriye'de deneme uçuşu yaptı.

Dünya / 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:08
Rusya Suriye'de Su-57 uçurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, test aşamasında olan Su-57 model 5'inci nesil savaş uçağının Suriye'deki deneme uçuşu görüntülerini yayınladı.

Bakanlık, Su-57 test uçuşlarıyla ilgili video görüntüleri ve yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, 5'inci nesil uçağın gerçek savaş durumunda yeteneklerini doğrulamak için uçuşların yapıldığı belirtilerek, uçuşlar sırasında yüksek sıcaklıklarda ve diğer zor koşullarda uçağın uçuş performansı, akıllı bilgi ve yönetim kompleksi ile silah sistemi dahil var olan tüm sistemlerin çalışmasının kontrol edildiği ifade edildi.

Ayrıca Su-57 mürettebatının Suriye'de 10'dan fazla uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Öte yandan, görüntülerindeki iki Su-57 uçağının test uçuşlarını Suriye'nin hangi bölgesinde ve hangi tarihlerde yaptığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan Su-57 model 5'inci nesil çok amaçlı avcı savaş uçağı, görünmezlik özelliği nedeniyle Rus ordusuna 'hayalet uçak' teknolojisi ile hizmet verecek.

6 adet öncül üretime sahip Su-57'nin ilk deneme uçuşu 2010'da yapılmıştı. Kaynak : AA

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