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İstanbul'un AK Parti adayı belli oldu iddiası

Habertürk Gazetesi Yazarı Sevilay Yılman, İstanbul’un AK Parti adayının artık belli olduğunu söyledi. Yılman, "Aday Binali Yıldırım" dedi.

Siyaset / 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:08
İstanbul'un AK Parti adayı belli oldu iddiası

Türkiye, AK Parti'nin büyük şehirlerdeki belediye başkan adaylarını merakla bekliyor. Habertürk Gazetesi Yazarı Sevilay Yılman, İstanbul'un AK Parti adayının artık belli olduğunu söyledi.

Yılman, bugünkü köşe yazısında, İstanbul'a aday olacak ismin netleştiğiini ifade etti.

Yılman,“AK Parti'nin 31 Mart'ta İstanbul'da göstereceği aday Binali Yıldırım'dır!” dedi.

İşte Yılman'ın o yazısı:

İstanbul'un AK Parti adayı artık belli efendim!

Herkes bir şeyler yazdı AK Parti İstanbul adayının kim olacağına dair.

Ben de birçok şey duyuyordum bu dev metropolü AK Parti'den kimin yönetmeye aday olacağı ile ilgili ama yazmadım.

Daha doğrusu yazmak istemedim.

Çünkü dün akşama kadar gerçekten belirsizdi kimin olacağı.

Bugün yazmaya karar verdim çünkü kimin İstanbul'a aday olacağı netleşti artık!

Evet. Yüzde 100 demiyorum çünkü siyasette 24 saat bile uzun zamandır ve son dakikaya kadar her şey değişip başka bir şey olabilir…

O nedenle yüzde 99 diyorum ve çok net bir biçimde yazıyorum değerli okurlarım:

“AK Parti'nin 31 Mart'ta İstanbul'da göstereceği aday Binali Yıldırım'dır!”

Yani şu anda TBMM Başkanı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter sisteminin son Başbakanı unvanına sahip olan Yıldırım…

Bazılarınızın, “Bu yazdığın çok ama çok mühim bir konu Sevilay! Nasıl bu kadar kesin ve emin yazabiliyorsun?” dediğinizi duyar gibiyim…

Ee tabii gazetecilik açısından risk taşıyor böyle bir şeyi yazmak ama sonuçta ben ve benim gibi siyasi kulislerin nabzını tutan gazeteci yazarların maalesef her zaman taşıdığı böyle bir risk de var…

Ancak ben bu riski alıyor ve bunu ilan ediyorum rahatlıkla: İstanbul'da aday Binali Yıldırım…

Esasında kulislerde Binali Bey'in ismi bayağıdır konuşuluyordu ancak bir türlü netleştirilemiyordu.

Ancak dün yapılan temayül yoklamalarının sonucunda da AK Parti'nin İstanbul teşkilatındaki oy kullanma yetkisine sahip olanlar, partililerin neredeyse yüzde 100'e yakını da aday olarak Binali Yıldırım'ı görmek istediği yönde tavır alınca işin adı kondu.

Ve zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kafasında olan Binali Yıldırım'ın İstanbul'a aday olması kesin olarak karara bağlandı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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