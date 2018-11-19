Hemoroid ameliyatı sonrasına dikkat

Hemoroid yaygın bir hastalık



Hemoroidin, makattaki damarların genişlemesiyle meydana gelen ve yaygın bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Sun, “Kabızlık sorunu olanlar, kilolular, çok ayakta kalanlarda bu hastalığın görülme riski daha yüksek. Ayrıca kalıtsal unsur da söz konusu. Özellikle sıcak bölgelerde hemoroid hastalığına yaygın olarak rastlıyoruz” diye konuştu.



Op. Dr. Sun, öte yandan hemoroid hastalığıyla ilgili farklı tedavi seçenekleri bulunduğunu kaydetti.



Operasyonla giderilebiliyor



Hemoroid tedavisinde uygulanan cerrahi operasyonların sonrasına dikkat çeken Sun, darlık yaşanabileceğini kaydetti.



Bunun da büyük tuvalet ihtiyacını giderirken sıkıntıya yol açacağını vurgulayan Op. Dr. Sun, “Bazı durumlarda hasta tuvalet ihtiyacını hiç gideremeyebilir. Bu nedenle ‘diamond fleb ilerletme' ameliyatına gerek duyuluyor. Bu operasyonda, anal bölgeye yakın yerden pediküllü fleb (deri ve kökü) alınarak dar yere doğru ilerletiliyor. Böylece darlık gideriliyor” dedi.



2 ay tuvalete çıkamayan hasta var



Geçtiğimiz günlerde böyle bir vakayla karşılaştıklarını belirten Op. Dr. Sun şöyle devam etti:



“Genç bir kadın hastamız 2 ay kadar önce bir başka hastanede hemoroid ameliyatı olmuş. Ameliyat sonrası tuvalete çıkamamış. Bu yüzden beslenme sorunu da yaşamış ve kilo kaybetmiş. Bize geldiğinde, makatta operasyon sonrası daralma belirledik. Diamond fleb ilerletme ameliyatı yaptık. Darlık giderilince hasta tuvalete çıkabilmeye başladı.

Kaynak : İHA

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