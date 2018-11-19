Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'den gönderilmesi için girişim başlatıldı iddiasını FETÖ'cülerin ortaya attığını ileri sürdü.



Hakan, ABD başkanı Trump'un da üstüne basa basa “Yok öyle bir şey” demesinin sağlandığını ileri sürerek FETÖ'yü rahatlama operasyonu çekildiğini iddia etti.



Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;



FETÖ'yü rahatlatma operasyonu çekildi



Önce kocaman bir yalan haber üretildi Amerikan basınında.



Dendi ki: “Trump,



FETÖ'nün ABD'den gönderilmesi için girişim başlattı.”Ardından da Trump'ın üstüne basa basa “Yok öyle bir şey” demesi sağlanmış oldu.



Bu alavere dalaverenin... Bu katakullinin... Bu yavşak oyunun...



Arkasında FETÖ'cü çakalların olduğundan yüzde 99 falan değil, yüzde yüz eminim.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel