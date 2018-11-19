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Erdoğan Putin'e kitap hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.

Güncel / 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:38
Erdoğan Putin'e kitap hediye etti

Türkakım Projesi deniz bölümünün tamamlanma törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin Mabeyn Köşkü'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.

Rusya Devlet BaşkanıCumhurbaşkanıGogolAlev AlatlıRecep Tayyip Erdoğan


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