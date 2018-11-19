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Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde görüştü.

Siyaset / 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:19
Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.

Erdoğan ve Putin, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Rus bayrağının bulunduğu aynı araçla geldi.

Erdoğan ile Putin'in basına kapalı görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü. Kaynak : AA

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