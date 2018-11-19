Dünya şokta! Ve efsane CEO tutuklandı...

GHOSN ile ilgili soruşturmanın, Nissan'ın iç soruşturması olduğu, efsane CEO'nun görevden alınacağı kaydediliyor. Nissan, Carlos Ghosn'un gelirini "uzun yıllar boyunca" düşük beyan ettiğini doğruladı.



Japon otomotiv devi Nissan’dan yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı 64 yaşındaki Ghosn’un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve efsane CEO’nun görevine son verileceği ifade edildi.



44 MİLYON DOLAR KAÇIRMIŞ



Açıklamada, Carlos Ghosn’un firma kazancının şahsi kullanımı dahil diğer kusurlu davranışlarının da tespit edildiği kaydedildi Nissan, savcılara bilgi sağladığını ve soruşturmayla ilgili işbirliği yaptığını da açıkladı. Japon haber ajansı Kyodo ise Ghosn’un bir başka Nissan yöneticisi Greg Kelly ile birlikte elde ettiği gelirleri 44 milyon dolar az bildirdiği ve bu yolla vergi kaçırdığını bildirdi.



EN BÜYÜK GRUP



Ghosn, 1999 yılında Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörlüğü sıfatıyla Nissan’a gelmişti.



Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001 yılında hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan’ın CEO’su, 2005’te de Renault’nun CEO’su oldu. Japon Mitsubishi şirketi de 2016 yılında Nissan-Renault’nun sermaye ortaklığına katıldı. Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5.5 milyon adedi aşan satışya başlıca rakibi Volkswagen’i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.



NİSSAN'I AYAĞA KALDIRDI AMA...



Lübnan asıllı Fransız vatandaşı Ghosn, iflas aşamasına gelen Nissan şirketini zor günleri atlatıp, ayağa kaldırmıştı.



Kariyerine Michelin’de başlayan Ghosn, daha sonra 1999 yılında Renault’a katılmış ve Fransız şirketinin 2001 yılında Japon şirketiyle ortaklık kurmasına öncülük etmişti.

