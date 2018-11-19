Denizli'de eğitim uçağı düştü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi'nde, eğitim uçağı düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı.
Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir eğitim uçağı düştü.
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı.
Denizli Valisi Hasan Karahan, uçağın düştüğü bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönledirildiğini bildirdi.