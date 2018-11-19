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Denizli'de eğitim uçağı düştü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi'nde, eğitim uçağı düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı.

3. Sayfa / 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:40
Denizli'de eğitim uçağı düştü
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Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir eğitim uçağı düştü.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, uçağın düştüğü bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönledirildiğini bildirdi.

Eğitim Uçağıİl Emniyet MüdürlüğüBaşkarcıHasan Karahan


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