Denizli'de eğitim uçağı düştü

Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir eğitim uçağı düştü.



Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı.



Denizli Valisi Hasan Karahan, uçağın düştüğü bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönledirildiğini bildirdi.