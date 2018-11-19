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Çorum yabancı avcıların gözdesi haline geldi

Dünyanın en büyük medeniyetlerinden Hitit imparatorluğuna başkentlik yapan Çorum, son yıllarda av turizminin de gözdesi haline geldi.

Yaşam / 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:02
Çorum yabancı avcıların gözdesi haline geldi
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Av turizmi faaliyetlerine ilginin her geçen yıl arttığı Çorum'a bu yıl İngiltere, Macaristan, Almanya, Ukrayna, İsveç, Portekiz, Avusturya gibi farklı Avrupa ülkelerinden ülkelerden 66 yabancı avcı avlanmak için geldi. Av kılavuzları ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çorum Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetim ve gözetimi altında yabancı avcılar gündüz sürek, gece ise bek avı şeklinde domuz avı yapıyor.

Yıl içinde yapılan av organizasyonlarında 168 domuz vurulurken av turizmi kapsamında hem turizme katkı sağlanırken, hem de tarım alanlarını tehdit eden yaban domuzlarındaki artışın önüne geçiliyor.

Av organizasyonu başkanı Erdoğan Avcı, avlanmak için Türkiye'ye gelen yabancı avcıların ekonomiye katkılarının olduğunu söyledi.

Av turizmini geliştirmek için çok uğraştıklarını fuarlara katıldıklarını dile getiren Avcı, Amerika, Danimarka, Macaristan, Almanya gibi ülkelerden Türkiye'ye avcı getirdiklerini açıkladı.

Av turizminin hem istihdama hemde kırsal kesimde yaşayan insanlara katkısının olduğunu kaydeden Avcı, 'Av turizminin çok bilinmeyen bir sektör ancak hem ülkemize hem de av yapılan bölgelere büyük katkıları var. Normal turizmden daha çok geliri var” dedi.

7 yıldır av organizasyonları gerçekleştirdiklerini anlatan Avcı, bu organizasyonlarda sürek ve bek avı şeklinde yaban domuzu avı yapıldığını sözlerine ekledi. Kaynak : İHA

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Domuz AvıYaban DomuzuİngiltereMacaristanMilli Parklar Genel Müdürlüğü


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