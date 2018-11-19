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Çeyrek altın ve altın fiyatları 19.11.2018

Gram altın 209,7 lira, çeyrek altın 343 lira ve Cumhuriyet altını 1.405 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:09
Çeyrek altın ve altın fiyatları 19.11.2018

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından ardından 209,7 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, dolar kurundaki değer kayıplarına karşın, ons altındaki yükselişlerden bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 primle 210,1 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 209,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 343 lira, Cumhuriyet altını da 1.405 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.219,90 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altın fiyatlarında toparlanmaların görülebileceğini belirterek, bugün altının ons fiyatının 1.218-1.228 dolar aralığında işlem görmesinin beklendiğini kaydetti.

Memiş, bugün veri gündeminin zayıf olduğuna değinerek, teknik açıdan gram altında 208,5 liranın destek, 213 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi. Kaynak : AA

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