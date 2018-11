15 aylık bebeğini öldüren anneden kan donduran ifade!

17 Kasım Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Aysel Y. (23) iki yıl önce dini nikahla evlendiği İlhami Korkmaz'dan (48) dünyaya gelen 15 aylık kızı Emine Korkmaz'ı döverek öldürmekten gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülerek sorguya alınan genç kadının cinayeti eşinin eve gelmeyip, kendilerine bakmamasından dolayı psikolojisi bozulduğu için işlediğini söyleyerek, "Kocam benimle ve evle ilgilenmiyordu ona ders vermek, canını acıtmak için bebeğimi öldürdüm. Ancak kendime geldiğimde kendi canım çok yanıyordu" dediği öğrenildi.



Genç kadın, ifadesinin alınmasının ardından ağlayarak gittiği adliyede savcıya da ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Tutuklanan Aysel Y., daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesindeki kadın cezaevine götürüldü.



Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Mahallesi'nde de 21 Ekim günü kocasıyla tartışan ve yine onun canını yakmak isteyen Selma C. isimli bir genç kadın 3 çocuğunun boğazını keserek öldürmüş kendisi de intihar girişiminde bulunmuş ancak kurtarılmıştı.



Her iki olayda da kadınların kocalarının canını yakmak için çocuklarının canına kıydığı görüldü. Kadın, tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.