Yerel yönetimler Belediye 4.0'ı heyecanla bekliyor

Belediye 4.0 hakkında bilgi veren Mehmet Gürbüz şunları söyledi;



BELEDİYE 4.0



Endüstri 4.0, nesnelerin interneti ve sistemlerin internetinin benimsenmesiyle, yapay zeka, 3D yazıcılar, biyo-robotik, nano ve uzay teknolojisi alanlarında yaşadığımız, çalıştığımız ve birbirimizle ilişki kurma şeklindeki üstel değişimleri açıklamaktadır. Bu alanda yaşanan gelişmeler ile birlikte belirli bir ekonomik değere sahip canlı-cansız her nesnenin internet bağlantılarıyla diğer nesnelerle iletişime ve etkileşime geçebileceği akıllı üretim dönemi olarak tanımlanmaktadır. Endüstri 4.0 literatüründe akıllı şehirler, akıllı fabrikalar, akıllı sağlık, akıllı enerji, akıllı evler, akıllı kurumlar ve akıllı belediyeler gibi birçok yeni kavram yerini almıştır.



Endüstri 4.0 devriminin en büyük vaatlerinden biri ülkelerin yaşam kalitesini iyileştirmek ve gelir seviyelerini yükseltmektir. Bu yükselişin temelini şehirler oluşturmaktadır. Bu noktada yerel yönetimlerin gelişimi açısından akıllı sürdürülebilir şehirlere geçiş, sürdürülebilir kalkınma için oldukça önem arz etmektedir. Endüstri 4.0 dönüşümü sayesinde Türkiye kamu ve özel sektör sistemlerinde devlet yönetim etkinliği ve kurumlardan alınan hizmetin kalite düzeyi artacaktır.



Küresel ölçekte Endüstri 4.0 ın ulaştığı düzeyi yakalayabilmek için Belediye 4.0’ı geliştirmemiz gerekmektedir. Endüstri 4.0 ve Akıllı Kent uygulamalarını birleştiren dijital kent vizyonu ile bilgili, yeniliklere açık, dünyayı takip eden yerel yönetimlere ihtiyaç vardır. Bu vizyonunun kapsadığı teknolojik standartlar, iletişim teknolojileri, nesnelerin interneti, bulut bilişimi, büyük veri analitiği, optimizasyon algoritmaları ve dijital dönüşüm gibi her biri ayrı uzmanlık alanları olan konularda alınması gereken teorik eğitimler, mutlaka pratik uygulamalarla desteklenmeli ve kamu kurumlarınca hayata geçirilmelidir.



Kamu kurumlarının iş süreçlerinin ve çıktılarının önemli bir kısmı diğer kamu kuruluşları ile ortaktır ve doğrudan birbirini etkilemektedir. Belediye 4.0 sayesinde kamu kurumlarında kaynakların verimli kullanılması, israfların azalması, hizmet kalitesindeki negatif sapmaların azalması ve tüm bunlar yapılırken sistemin iyi bir şekilde gerçek zamanlı müdahalelerde bulunması sağlanacaktır. Belediye 4.0 ile iş ve personel performans analizleri otomatik ve sağlıklı bir şekilde yapılıp; devlet personel istihdamı konusunda tasarruflara gidilebilecektir.



Belediye 4.0’ın etkisi ile yerelde tedarik zinciri yönetimi ve fiziki varlık yönetimi otomatikleştirilip; gereksiz satın alımlarının önüne geçilecektir. Aynı zamanda bu yapı hizmet sunum kalitesinde arttıracaktır. Ayrıca her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli hizmet üretilmesi için olanak sağlayacaktır. Bu kapsamda yereldeki yatırımlarının, yeni iş ve istihdam olanaklarının, devletin AR-GE fon kaynaklarının ve kamu hizmetlerden duyulan memnuniyetin artması sağlanacaktır.



Sonuç olarak; değer zinciri üzerindeki tüm unsurları birbirine bağlayan ve bunlardan veri toplayan bağlanabilirlik teknolojileri ile ülke olarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip eder, küresel sektör organizasyonlarına dahil olur ve sürekli öğrenen kurum kültürü oluşturabilirsek Endüstri 4.0 çağı ile birlikte Belediye 4.0 gelişimini yakalayabiliriz.







Mehmet GÜRBÜZ Hakkında…..



Kahramanmaraş Elbistan doğumlu olan Mehmet Gürbüz; 2002 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. 2010-2012 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama ve 2014 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme dallarında Yüksek Lisans programlarını tamamladı. Kent ekonomisi ve yerel kalkınma konularında doktora çalışmaları yürütmektedir.



1996-2005 yıllarında Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nde Mimar, 2005-2012 yıllarında İller Bankası’nda Mimar, Şehir Planlama Uzmanı, Şube Müdürü ve Müdür olarak görev yaptı. 10 Temmuz 2013’te Mekânsal Planlama Dairesi Başkanı olarak atandı. 17 Nisan 2014 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ekim 2017 itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak çalışmaktadır.