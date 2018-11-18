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Türkiye KKTC'nin kıta sahanlığında arama yapacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Rum yönetimini Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri konusunda uyardı. Aksoy, Türkiye'nin KKTC'nin kıta sahanlığında da arama faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

Güncel / 18 Kasım 2018 Pazar 17:46
Türkiye KKTC'nin kıta sahanlığında arama yapacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Exxon Mobil Şirketinin Kıbrıs adası açıklarında arama faaliyeti başlatmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksoy şunları söyledi:

'Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs Adası açıklarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin verdiği sözde 10 numaralı 'parselde' doğalgaz arama faaliyeti başlatması bölgenin istikrarına katkıda bulunmamaktadır. Sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebilecektir.

Kıbrıs Adası çevresindeki tüm doğal kaynakların sadece Kıbrıs Rum tarafına değil, her iki tarafa da ait olduğunu söyleyerek, Kıbrıs Rum yönetimini Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini durdurması yönünde uyarmıştık. Bu vesileyle Rumların bu tek yanlı arama ve çıkarma çalışmalarına iştirak eden şirketlere yönelik ikazımızı yineliyoruz. Kıbrıs Adasının doğal kaynaklarının paylaşımının Kıbrıs meselesinin özüyle ilgili bir konu olduğunu tekrar hatırlatıyoruz.

'KKTC KITA SAHANLIĞINDA ARAMA YAPACAĞIZ'

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da KKTC ile eşgüdüm içinde, Kıbrıs Türk halkının, adanın ortak sahibi olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak amacıyla, gerekli diplomatik ve siyasi adımları atmayı sürdüreceğiz. Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız.'

Exxon MobilDoğu AkdenizDışişleri Bakanlığı SözcüsüUluslararasıKıbrıs Rum Yönetimi


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