Manisa'da korkunç kaza! Sürücü feci şekilde can verdi

Manisa’nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken yanında bulunan kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Oktay Sezen(49) idaresindeki 45 K 9188 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karışı şeride geçti.



Refüjde bulunan ağaçları yerinden sökerek karşı şeride geçen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Araçtan savrulan sürücü Oktay Sezen hayatını kaybetti. Kaza esnasında araç içerisinde bulunan Yunus Güler(32) yaralanırken, diğer yolcu Nurullah Güler (58) ise kazadan yara almadan kurtuldu.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sezen, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak : AA

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