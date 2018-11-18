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Lezgin Botan'dan alçak tweet!

HDP'li eski vekil Lezgin Botan, terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ı fena kızdırdı. Ağar kendisini yalakalıkla suçlayan Botan'a sosyal medya hesabından çok sert cevap verdi...

Güncel / 18 Kasım 2018 Pazar 23:48
Lezgin Botan'dan alçak tweet!

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Lezgin Botan'a

'Benden “Yalaka” olmaz.

Ben bir VATANSEVERİM.

Ama senden en iyisi, en olgunu, hatta en yumuşağı olmuş.
Bu Milletin ekmeğini yiyip de, nasıl bu denli düşman, bu denli bozguncu oldun?

Sanırım bunu da en iyi orasını burasını YALAYARAK ve KOKLAYARAK oturduğun kucaklar anlatır.'sözleri ile yanıt verdi.

İşte o paylaşım.



Ağar daha sonra bu tweeti ile ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı:

'Yukarıdaki twitim;

Twitter'da “botan_lezgin” hesabını kullanan 25. ve 26. dönem HDP Van Milletvekili Lezgin Botan isimli şahsın “Benimle ilgili” attığı twite cevaptır.

Lezgin Botan'ın devletimizi, Sn. Cumhurbaşkanını, Türk Silahlı Kuvvetlerini, Sn. Tarım Bakanı başta olmak üzere hükümeti ve şahsımı galiz ifadelerle hedef aldığı ilk twitinde:

“TSK'nin kendisi hem işgalcı hem de soyguncu. TC. Tarım Bakanı: Afrin'de zeytinleri aldırdık, diyor. Resmî ağızdan hırsızlık itiraf edilmişken, senin gibi Saray yalakaları neyi manipüle etmeye çabalıyor acaba?



Bu insanlık suçunun bedelini mutlaka ödeyeceksiniz.
#Efrîn”

ifadelerini kullanmıştır.

Bu şahıs daha sonra “beni engelleyerek (!)” bana aşağıdaki şu cevabı vermiş, sonra da bu zeka dolu twitini silerek yok etmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Lezgin Botan'ın 2. Twiti:

“Sen Saray'ın kucağına oturmuş bir alçaksın. Senin gibilerinin vatanseverliğinin altında yatan sebebler çok iyi biliniyor.”

İşte Ağar'ın bahsettiği Botan'ın paylaştığı o tweetler...




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