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Benzine 19 kuruş indirim

PÜİS motorine 22 kuruş benzine ise 19 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Benzindeki indirimin pompa fiyatına yansıyacağı için motorinle arasındaki 5 kuruşa düşecek.

Ekonomi / 18 Kasım 2018 Pazar 12:00
Benzine 19 kuruş indirim

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, "20 Kasım salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekliyoruz" dedi.

İndirim motorinde 22 kuruş, benzinde ise 19 kuruş olacak. Benzindeki indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Yapılan indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki 25 kuruşluk fiyat farkı 5 kuruşa inecek.

BenzinMotorin


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