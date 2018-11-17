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Trump'tan Gülen açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump, "Gülen'in iade konusunu şu an ele almıyoruz, Türkiye için ne yapabileceğimize her zaman bakıyoruz" dedi.

Dünya / 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:53
Trump'tan Gülen açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump, 'Gülen'in iade konusunu şu an ele almıyoruz, Türkiye için ne yapabileceğimize her zaman bakıyoruz' dedi.

Cemal Kaşıkçı görüşmesi
ABD Başkanı Donald Trump , Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Pompeo ile görüşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile bir görüşme yapacağını söyledi.

Fethullah GülenCemal KaşıkçıDışişleri BakanıTrumpDonald Trump


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