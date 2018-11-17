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Katil Zanlısından 'Pes' Dedirten Cevap Açıklaması 'Cinayeti Zevkten İşledim'

Bursa’nın İnegöl ilçesinde silahla yaraladıkları şahsın oğlunu da öldüren 2 şüpheliden birinin, sağılık kontrolü çıkışında basın mensuplarına, "Cinayeti zevkten işledim" dedi.

3. Sayfa / 17 Kasım 2018 Cumartesi 00:04
Katil Zanlısından 'Pes' Dedirten Cevap Açıklaması 'Cinayeti Zevkten İşledim'
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Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yusuf Candar'a silahlı saldırı düzenleyen Murat G. ve Kahraman A. daha sonra Candar'ın oğlu Yavuz Candar'a da iş yerinde saldırı düzenledi.

Saldırın ardından Yusuf Candar hastaneye kaldırılırken oğlu Yavuz Candar olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolden geçirildi.

Hastane çıkışı basın mensuplarının “neden öldürdünüz” sorusuna zanlılardan Kahraman A.'nın, 'Cinayeti zevkten işledim' demesi dikkat çekti. Zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında tekrar emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilmesi bekleniyor.

CİNAYETİN ARDINDAN BÖYLE GİTMİŞTİ....

Cinayetin ardından Karaman A'nın yanında bulunan ismi öğrenilemeyen şahısla birlikte olay yerinden yaya olarak ayrılması işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. 


Kaynak : İHA

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