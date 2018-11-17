Kaşıkçı'ya delil bırakmamak için pıhtı ilacı enjekte ettiler

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı’nın ölüm nedenini ‘boğuşma’ ve ‘öldürücü dozda ilaç’ olarak açıklarken, Türk güvenlik ve yargı yetkililerine göre ise Kaşıkçı öldürüldükten sonra kanının pıhtılaşması için ilaç enjekte edildi. İddiaya göre katillerin amacı cesedi parçalarken delil bırakmamaktı.



CİNAYETİ SUUDİ YÖNETİMİ BİLİYORDU İDDİASI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Türkiye’de eldeki mevcut delillere göre gazeteci Cemal Kaşıkçı, kafasına bir poşet geçirilip boğularak öldürüldü, cesedi parçalandı ve yok edildi. Üst düzey güvenlik ve yargı yetkililerinden edindiği bilgilere göre, Kaşıkçı cinayetinin öncesinde ve cinayet esnasındaki Suudi ölüm timinin kendi arasında yaptığı konuşmalar cinayetin önceden planlı, organize ve Suudi devlet kademesinin üst düzeyinde bulunan kişilerin cinayetteki konumlarına işaret eder nitelikte.



DELİL BIRAKMAMAK İÇİN

Suudi ölüm timi, Cemal Kaşıkçı’yı boğarak öldürdükten sonra vücuduna ilaç enjekte etti. Ancak bu ilaç Suudi savcıların yaptığı açıklamada yer aldığı gibi ‘öldürme’ amaçlı değildi. Türk yetkililere göre Cemal Kaşıkçı boğularak öldürülmüş, sonrasında vücuduna ilaç enjekte edilerek kanın pıhtılaşması sağlanmış. Bu yöntemin sebebi ise konsoloslukta olası bir arama sonrası etrafta kan izi yani delil bırakmamak içindi. Cemal Kaşıkçı’nın cesedine ilaç enjekte ettikten kısa bir süre sonra cesedi parçalandı. Türk yetkililere göre, Suudlar cesedi kimyasal maddeler kullanarak yok ettiler. Son yaptıkları açıklama ile cinayetteki bu ayrıntıları da gizlediler.