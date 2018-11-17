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Düğün hazırlığı yapan Merve'nin ölümü yürek burktu

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Erbaaspor otobüsünün karıştığı kazada hayatını kaybeden genç psikolog Merve Önel’in cenazesi Aydın’a gönderildi.

3. Sayfa / 17 Kasım 2018 Cumartesi 23:24
Düğün hazırlığı yapan Merve'nin ölümü yürek burktu

Tokat Niksar yolu Dönekse Kavşağı yakınlarında TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Erbaaspor kafilesini Sivas Havalimanına götürdükten sonra dönen Hasan Ş. idaresindeki otobüsün, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen iki araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada psikolog Merve Önel hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde psikolog olarak çalışırken yaklaşık 2 ay önce Niksar Devlet Hastanesi’ne atanan Önel için çalıştığı hastanede cenaze töreni düzenlendi. Birkaç ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilen Önel’in cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Aydın’a gönderildi.

ESKİ KURUMU TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Eski personeli için taziye mesajı yayınlayan Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, “Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde psikolog olarak çalışan değerli çalışma arkadaşımız Merve Önel’i elim bir trafik kazasında kaybettik. ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Acılı ailesine ve gün çalışma arkadaşlarımıza sabır ve baş sağlıyı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Taziye MesajıSosyal HizmetlerDireksiyonPsikologCenaze


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