Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un yeni millet bahçelerinin açılışı için düzenlenen törende kameralar karşısına geçti.



Söz verilen tüm hizmetlerin yapıldığını belirten Erdoğan, "Farkımız bu" dedi.



"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE..."



18 ildeki 33 millet bahçesinde yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini anlatan Başkan Erdoğan, "Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar yaptırmayız diyor. Yapacağız, yapacağız.. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız." diyerek çılgın projedeki kararlılığını da yineledi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Söz verdik, yaptık. Yapacağız. Biz yaparız. Farkımız bu.



18 ildeki 33 milllet bahçesine yönelik çalışmalar son aşamaya geldi.



Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar yaptırmayız diyor. Yapacağız, yapacağız.. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız.



5 millet bahçesinin açılmasıyla İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alanın oranı yüzde 10 artıyor.



Çevrecilik adına yakıp yıkanlar gelip şu millet bahçelerine baksınlar, gerçek çevrecilik ne görsünler.





Ayrıntılar geliyor...