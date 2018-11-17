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Cinayet zanlısı 7 ay sonra yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde miras meselesi yüzünden 7 ay önce kardeşini öldüren zanlı, polisin başarılı operasyonuyla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

3. Sayfa / 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:29
Cinayet zanlısı 7 ay sonra yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 4 Nisan’da Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nde A.K. isimli şahsın ateşli silah ile öldürülmesi olayının olayın firari şüphelisi B.K.’nın yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan sokak ve kamera çalışmasında firari şüphelinin İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi’nde bulunan bir ikamette olduğu tespit edildi. Şahıs, dün yapılan operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan B.K, maktul A.K.’nin öz kardeşi olduğunu ve miras meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu uzun namlulu silah kullanmak suretiyle öldürdüğünü ve olay sonrası firar ettiğini söyledi.

Gözaltına alınan B.K. çıkarıldığı adli makamlarca “kasten adam öldürme” suçundan tutuklandı.

Açıklamada, "Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. Kaynak : İHA

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