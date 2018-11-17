Başkan Erdoğan'dan Diyanet açıklaması

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Bu ülkenin gençleri sağcı solcu denilerek birbirine kırdırıldı. Bizim gençliğimiz ilericilik adına zifiri karanlığın hüküm sürdüğü bir atmosferde geçti.



Bu ülke din adına ne varsa her şeyin karanlığa gömüldüğü günler yaşamıştır. Evlatlarımızı üniversitelerde okutamamanın üzüntüsünü yaşadık.



CHP'Lİ VEKİLİN TÜRKÇE EZAN İSTEĞİ



Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Şimdi bu yeniden gündeme getiriliyor, yeniden hortlatılıyor. Asla başaramayacaksınız. Benim aziz milletim bir daha o günlere dönmeyecek.



Bin yıldır milletimizi ayakta tutan değerler, bizzat bu ülkemizin yöneticileri tarafından hor, hakir görülmüştür.



Bu millet, ilim irfan sahibi alimlerine zulmedildiği karanlık yıllara şahitlik etmiştir.



Bu millet, kılık kıyafetinden dolayı takibe uğradığı dönemlerden geçti.



16 yıldır mesaimizin kahir ekseriyetini Türkiye'yi özgürleştirmek, medeniyet değerleriyle barıştırmak, yokların, yoksulların, yasakların ülkesi olmaktan çıkarmak yolunda kullandık.



Bugün, yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Milletimizin desteğiyle 16 yıl öncesine göre her açıdan daha özgür, daha ileri bir Türkiye'ye kavuştuğumuzu görüyoruz.



Millet olarak en zor imtihanla asıl şimdi yüzleşiyoruz. Gençlerimizi istikbale hazırlayamazsak, emeklerin tamamı boşa gidecektir.



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