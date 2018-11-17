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Bahçeli son noktayı koydu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır'.

Siyaset / 17 Kasım 2018 Cumartesi 12:18
Bahçeli son noktayı koydu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır.' açıklamasını yaptı.

Bahçeli, Twitter hesabından, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un siyasi değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığının belli olduğuna ve bilindiğine işaret eden Bahçeli, parti yöneticileri, parti üyeleri, milletvekilleri ve diğer teşkilat mensuplarının belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükellef olduğunu bildirdi.

Devlet Bahçeli, 'Bu kapsamda, partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur.' ifadesini kullandı. Kaynak : AA

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