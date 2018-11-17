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Artık aracı polis çekmeyecek

Belediyelerin trafikle ilgili yetki ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi için yasal düzenleme yapılacak. Düzenleme ile park yasağına uymayan araçları çekme görevinin de Emniyet’ten alınıp, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi büyükşehir belediyelerine devredilmesi planlanıyor.

Güncel / 17 Kasım 2018 Cumartesi 11:00
Artık aracı polis çekmeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, şehir içi trafik düzenlemelerinin belediyelere devredilmesine yönelik açıklamasından sonra, yılbaşından itibaren büyükşehirlerde trafikle ilgili yetkilerin yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yetki devri trafikle ilgili tüm yetkileri kapsamıyor.

Denetimleri belediyeler yapacak
Ancak, park yasağına uymayanlar veya Elektronik Denetleme Sistemlerinden kaynaklanan bazı kural ihlallerine yönelik denetimlerin büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacağı belirtiliyor.

Ruhsatı bakanlık veriyor şikayeti bakanlık işitiyor
Mevcut mevzuatta, güzergâhları belirleme başta olmak üzere, şehir içi trafiğin düzenlenmesi konusunda belediyelerin yetkisi bulunuyor. İçişleri Bakanlığı kaynakları, “Belediyelerimiz zaman zaman bu yetkileri olmasına rağmen, örneğin UBER tartışması veya minibüs, taksi hizmeti konusunda yaşanan sıkıntılar konusunda topu bakanlığa atıyor.

Halbuki ruhsatı veren onlar. Vatandaşın gündeme getirdiği şikayetlerin muhatabı bakanlık oluyor. Belediyelerin trafik düzeni ile ilgili yetkilerini tam olarak kullanmasını istiyoruz” değerlendirmesini yaptı. Bakanlık yetkilileri, mevcut yasada yer alan bu yetkilerin belediyelere trafikle ilgili düzenleme yapma konusunda geniş bir alan tanıdığını dile getiriyor. Belediyelerin bünyesindeki Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) aracılığıyla trafikle ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağı belirtiliyor.

Polis yerine belediye çekecek
Türkiye Gazetesi'nin edindiği bilgiye göre, yılbaşından itibaren belediyelerin trafikle ilgili yetki ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirilmesi konusunda adım atılacak. Yetki karmaşasının yaşanmaması konusunda gerekirse yasal düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, ana arterler dışındaki denetimlere İçişleri Bakanlığı karışmayacak. Park yasağına uymayan araçları çekme görevinin de Emniyet'ten alınıp, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi büyükşehir belediyelerine devredilmesi planlanıyor.

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