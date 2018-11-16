USD (Alış - Satış) : 5,34 - 5,35 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Trump’la tartışan muhabirin davasında karar

ABD Federal Mahkemesi, Başkan Trump ile tartıştıktan sonra basın hakları iptal edilen CNN muhabiri Jim Acosta’nın yeniden basın izninin aktifleştirilmesine karar verdi.

Siyaset / 16 Kasım 2018 Cuma 19:27
Trump’la tartışan muhabirin davasında karar

ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlenen bir basın toplantısında tartıştığı için Beyaz Saray tarafından basın izni iptal edilen CNN muhabiri Jim Acosta’nın basın izninin yeniden aktifleştirilmesine karar verildi.

Tartışma sonrası CNN tarafından açılan davaya hüküm veren Federal yargıç Timothy J. Kelly, Beyaz Saray’ın gazetecinin iznini geri vermesi yönünde bir talimat gönderdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen Fox News kanalı da Trump yönetiminin CNN muhabiri Jim Acosta’nın basın iznini iptal edilmesinden sonra açılan davada CNN’nin yanında olacağını duyurmuştu. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Beyaz SarayTrumpDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı