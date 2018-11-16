Hakkari'de mühimmat patlaması soncu 7 askerin şehit olmasının ardından bir acı haber de Şırnak'tan geldi.



Uludere ilçesinde Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'nde havan topu atışı eğitimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.



Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.