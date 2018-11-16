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Şırnak'ta eğitim atışı sırasında patlama: 1 şehit, 4 asker yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı sırasında meydana gelen patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Güncel / 16 Kasım 2018 Cuma 15:49
Şırnak'ta eğitim atışı sırasında patlama: 1 şehit, 4 asker yaralı

Hakkari'de mühimmat patlaması soncu 7 askerin şehit olmasının ardından bir acı haber de Şırnak'tan geldi.

Uludere ilçesinde Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'nde havan topu atışı eğitimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞehitMühimmat Patlaması


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