İstanbul'da bazı öğretim üyeleri gözaltında

İstanbul polisi, sabah saatlerinde çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenlere yönelik bir operasyon yaptı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Turgut Tarhanlı, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay ile gazeteci Çiğdem Mater de var.



Gözaltına alınanların, 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş adamı Osman Kavala'nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür Derneği'nin üyeleri olduğu belirtildi.