İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'Eğilim yoklaması yok'

CHP Parti Meclisi'nin (PM) belediye başkan adayları belirlenirken başvuracak yöntemler konusunda, 'ön seçim' yerine, 'eğilim yoklaması' kararı almasının ardından gözler, bu yöntemin hangi belediyeler için uygulanacağına çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adayları belirlenirken, 'eğilim yoklaması' yöntemine başvurulmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.



SÜRE SIKINTISI NEDENİYLE 'ÖN SEÇİM' YOK



Milliyet gazetesinden Şevket Yaman'ın haberine göre CHP PM, önceki gün gerçekleştirilen toplantıda, bundan sonraki belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceği konusunu da netleştirdi. Aday belirlemede, parti tüzüğünde yer alan üç yöntemden ikisi olan 'ön seçim' ve 'aday yoklaması' yöntemlerinin, 'süre sıkıntısı' nedeniyle uygulanmaması kararı alındı. Böylece tüm adayların, 'merkez yoklaması' yani PM kararı ile belirlenmesine karar verildi.



HANGİ İLLERDE 'EĞİLİME', MYK KARAR VERECEK



'Merkez yoklaması' yönteminin çatısı altında, yine parti üyelerinin oy kullanmasını öngören, ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde gerçekleştirilmeyen ve tüzüğe göre sonuçlarının nihai bağlayıcığılı bulunmayan, 'eğilim yoklaması' yönteminin uygulanması da benimsendi. Eğilim yoklamasının hangi belediyelerde uygulanacağı konusundaki yetki ise Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) bırakıldı.