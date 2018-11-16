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İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, görevlerinden uzaklaştırıldı.

Siyaset / 16 Kasım 2018 Cuma 12:47
İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın, görevlerinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan İlçe Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Kaynak : AA

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